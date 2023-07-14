У 47 бригаді знайшли заміну Маркусу
П'ятниця, 14 липня 2023, 12:20
Головним сержантом 47 окремої механізованої бригади замість Валерія Маркуса, який подав рапорт про звільнення, призначили Віталія Аверіна.
Джерело: 47 ОМБр у Telegram
Дослівно бригада: "Віталія Аверіна призначено головним сержантом 47 окремої механізованої бригади. "Авер" пішов на війну добровольцем у 2014 році, долучився до лав батальйону "Донбас". Брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Попасну".
Деталі: Також повідомляється, що Аверін нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.
Раніше він був головним сержантом одного із підрозділів у 47 ОМБр.
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Передісторія:
- 11 липня головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура" Валерій Маркус повідомив, що попросив понизити його на посаді через незгоду з діями командування ОМБр.
- Головний сержант роти ударних БПЛА 47-ї омбр Рустам Мустафаєв розкритикував Маркуса за те, що той "піариться на чужій крові і роботі", а також спростував низку його критичних заяв щодо командування бригади. А командир 47 ОМБр Олександр Сак закликав до порозуміння.