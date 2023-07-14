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У 47 бригаді знайшли заміну Маркусу

Ірина БалачукП'ятниця, 14 липня 2023, 12:20
У 47 бригаді знайшли заміну Маркусу
Віталій Аверін. Фото з Telegram 47 ОМБр

Головним сержантом 47 окремої механізованої бригади замість Валерія Маркуса, який подав рапорт про звільнення, призначили Віталія Аверіна.

Джерело: 47 ОМБр у Telegram

Дослівно бригада: "Віталія Аверіна призначено головним сержантом 47 окремої механізованої бригади. "Авер" пішов на війну добровольцем у 2014 році, долучився до лав батальйону "Донбас". Брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Попасну".

Деталі: Також повідомляється, що Аверін нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Раніше він був головним сержантом одного із підрозділів у 47 ОМБр.

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Передісторія: 

  • 11 липня головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура" Валерій Маркус повідомив, що попросив понизити його на посаді через незгоду з діями командування ОМБр.
  • Головний сержант роти ударних БПЛА 47-ї омбр Рустам Мустафаєв розкритикував Маркуса за те, що той "піариться на чужій крові і роботі", а також спростував низку його критичних заяв щодо командування бригади. А командир 47 ОМБр Олександр Сак закликав до порозуміння.

Теми: Збройні силискандал
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