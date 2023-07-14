Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У 47 бригаді знайшли заміну Маркусу

Ірина БалачукП'ятниця, 14 липня 2023, 12:20
У 47 бригаді знайшли заміну Маркусу
Віталій Аверін. Фото з Telegram 47 ОМБр

Головним сержантом 47 окремої механізованої бригади замість Валерія Маркуса, який подав рапорт про звільнення, призначили Віталія Аверіна.

Джерело: 47 ОМБр у Telegram

Дослівно бригада: "Віталія Аверіна призначено головним сержантом 47 окремої механізованої бригади. "Авер" пішов на війну добровольцем у 2014 році, долучився до лав батальйону "Донбас". Брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Попасну".

Деталі: Також повідомляється, що Аверін нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Раніше він був головним сержантом одного із підрозділів у 47 ОМБр.

Передісторія: 

  • 11 липня головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура" Валерій Маркус повідомив, що попросив понизити його на посаді через незгоду з діями командування ОМБр.
  • Головний сержант роти ударних БПЛА 47-ї омбр Рустам Мустафаєв розкритикував Маркуса за те, що той "піариться на чужій крові і роботі", а також спростував низку його критичних заяв щодо командування бригади. А командир 47 ОМБр Олександр Сак закликав до порозуміння.

Теми: Збройні силискандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Збройні сили
Додому повернули тіла 62 полеглих воїнів − Котенко
ISW повідомив, на яких напрямках Сили оборони досягли успіхів у контрнаступі
Касетні боєприпаси йтимуть у хід лише для деокупації територій – Шершень
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: