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Маркуса звинуватили в "піарі на крові", командир 47-ї бригади закликав до порозуміння

Тетяна ЛозовенкоСереда, 12 липня 2023, 11:35
Маркуса звинуватили в піарі на крові, командир 47-ї бригади закликав до порозуміння
Валерій Маркус, фото з його інстраграм

У 47-й механізованій бригаді ЗСУ відреагували на заяви головного сержанта Валерія Маркуса, який попросив понизити його на посаді через незгоду з діями командування омбр.

Джерело: командир 47 окремої механізованої бригади Олександр Сак у Telegram, головний сержант роти ударних БПЛА 47-ї омбр Рустам Мустафаєв у Facebook

Пряма мова Сака: "Нині солдати, сержанти і офіцери бригади продовжують виконувати бойові завдання – сім днів на тиждень, двадцять чотири години на добу.

У ці непрості дні я, командир 47 омбр, закликаю всіх відкинути конфлікти, образи, протиріччя – і примножити зусилля для спільної боротьби. Нехай проблеми згуртовують нас перед запеклими боями! Як пальці згинаються в один кулак для удару, так ми маємо об’єднатися".

Деталі: Головний сержант роти ударних БПЛА 47-ї омбр Рустам Мустафаєв розкритикував Маркуса за те, що той "піариться на чужій крові і роботі", а також спростував низку його критичних заяв щодо командування бригади.

Зокрема, Мустафаєв запевнив, що він та його сержанти не стикалися з "систематичним приниженням сержантського корпусу бригади", про яке заявляє Маркус. За словами Мустафаєва, командування навпаки часто викликає його в штаб для взаємодії і погодження дій підрозділу, а всі офіцери вищого командування перебувають на прямому звʼязку із ним, щоб "створити максимально сприятливі умови для роботи підрозділу".

Він також назвав "повною маячнею" твердження Маркуса про "нерозуміння командуванням бригади важливості морального духу бійців для якісного виконання задач". 

Пряма мова: "Про який моральний дух можна говорити, коли Маркус один раз бере участь у штурмі, знімає на відео результат чужої роботи і потім публікує купу відосів, щоб пропіарити свою особистість на крові своїх побратимів. Хоча саме він мав займатись бойовою підготовкою бригади та піднімати бойовий дух, але повністю провалив цей етап".

Більше деталей: Також Мустафаєв спростовує заяву Маркуса щодо "некомпетентністі осіб вищого офіцерського корпусу бригади", наголошуючи, що особисто брав участь з цими офіцерами "в більшій кількості операцій, ніж Маркус написав постів на своїх блогах".

Твердження про "відсутність волі у командування бригади захистити інтереси військової частини перед вищим командуванням" Мустафаєв також вважає неправдивим.

Він наголосив, що 47-ма обмр успішно виконує поставлені задачі, незважаючи на низку проблемних питань.  

Передісторія: 

  • 11 липня головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура" Валерій Маркус повідомив, що попросив понизити його на посаді через незгоду з діями командування омбр.

Що передувало:

  • 28 червня Валерій Маркус розповів про добу штурмів і ніч на трупах російських загарбників, чим викликав зворушливу реакцію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
  • У той же день президент Володимир Зеленський зустрівся з Маркусом, щоб обговорити реформу сержантського корпусу.
  • 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ "Маґура" залучена до операцій у Запорізькій області.

Теми: Збройні силискандал
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