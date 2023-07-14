В 47 бригаде нашли замену Маркусу
Пятница, 14 июля 2023, 12:20
Главным сержантом 47 отдельной механизированной бригады вместо Валерия Маркуса, подавшего рапорт об увольнении, назначили Виталия Аверина.
Источник: 47 ОМБр в Telegram
Дословно бригада: "Виталий Аверин назначен главным сержантом 47 отдельной механизированной бригады. "Авер" пошел на войну добровольцем в 2014 году, присоединился к рядам батальона "Донбасс". Участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную".
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Детали: Также сообщается, что Аверин награжден орденом "За мужество" III степени.
Ранее он был главным сержантом одного из подразделений в 47 ОМБр.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 11 июля главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Валерий Маркус сообщил, что попросил понизить его в должности из-за несогласия с действиями командования ОМБр.
- Главный сержант роты ударных БПЛА 47-й ОМБр Рустам Мустафаев раскритиковал Маркуса за то, что тот "пиарится на чужой крови и работе", а также опроверг ряд его критических заявлений относительно командования бригады. А командир 47 ОМБр Александр Сак призвал к взаимопониманию.