В 47 бригаде нашли замену Маркусу

Главным сержантом 47 отдельной механизированной бригады вместо Валерия Маркуса, подавшего рапорт об увольнении, назначили Виталия Аверина.

Источник: 47 ОМБр в Telegram

Дословно бригада: "Виталий Аверин назначен главным сержантом 47 отдельной механизированной бригады. "Авер" пошел на войну добровольцем в 2014 году, присоединился к рядам батальона "Донбасс". Участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную".

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Детали: Также сообщается, что Аверин награжден орденом "За мужество" III степени.

Ранее он был главным сержантом одного из подразделений в 47 ОМБр.

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