Головний сержант, з яким зустрічався Зеленський, поскаржився на командування

Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура" Валерій Маркус попросив понизити його на посаді через незгоду з діями командування ОМБР.

Джерело: Маркус у Facebook

Пряма мова: "Я категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47 бригади. Збудувати військову частину згідно тих цінностей, які ми декларували на початку її створення, нам не дозволили. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості не маю. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю доцільним.

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Своїх людей я залишити не можу, тому йду на найнижчу посаду за ВЛАСНИМ бажанням, щоб бути ближче до них на полі бою.

Рапорт вже у камандира на столі.

Semper Audentes!"

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Деталі: Маркус, якого наприкінці червня приймав у себе в Офісі президент Володимир Зеленський, вважає, що в його бригаді систематично принижується робота сержантського корпусу, командування не розуміє важливість морального духу бійців і не захищає інтереси військової частини перед вищим командуванням, а некомпетентність вищого офіцерського корпусу лишається безкарною.

Заступника командира його військової частини старший сержант назвав "аморальним дегенератом, перебування з яким в одному колективі принижує честь і гідність".

Що передувало: