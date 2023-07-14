Додому повернули тіла 62 полеглих воїнів − Котенко

14 липня в Україну повернули тіла ще 62 полеглих захисників.

Джерело: уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко у Telegram

Пряма мова Котенка: "Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 62 захисників".

Деталі: За його словами, репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Об’єднаного центру при СБУ, ЦВС ЗСУ, інших силових структур, відомств та міжнародних організацій.



Котенко зазначив, що процес повернення тіл загиблих українських військових триває.

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