Домой вернули тела 62 павших воинов − Котенко

14 июля в Украину вернули тела еще 62 павших защитников.

Источник: уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко в Telegram

Прямая речь Котенко: "Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 62 защитников".

Детали: По его словам, репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, Объединенного центра при СБУ, ГВС ВСУ, других силовых структур, ведомств и международных организаций.

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Котенко отметил, что процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается.

Предыстория:

12 июля Котенко заявил, что Украина смогла вернуть тела 19 человек, погибших в российском плену, еще четыре тела должны вернуть в ближайшее время.