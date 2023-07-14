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Домой вернули тела 62 павших воинов − Котенко

Ирина БалачукПятница, 14 июля 2023, 12:51
Домой вернули тела 62 павших воинов − Котенко
Иллюстрация с Telegram Котенко

14 июля в Украину вернули тела еще 62 павших защитников.

Источник: уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко в Telegram

Прямая речь Котенко: "Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 62 защитников".

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Детали: По его словам, репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, Объединенного центра при СБУ, ГВС ВСУ, других силовых структур, ведомств и международных организаций.

Котенко отметил, что процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается.

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Темы: УкраинавойнаВооруженные силы
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