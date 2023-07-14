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Міноборони Білорусі заявило, що вагнерівці вже тренують їхніх військових

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 липня 2023, 15:48
Міноборони Білорусі заявило, що вагнерівці вже тренують їхніх військових
скриншот

Найманці ПВК "Вагнер", власником якої є Євген Пригожин, на території Білорусі почали навчати територіальні війська в якості інструкторів.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Дослівно: "Під Осиповичами проходять заняття з підрозділами територіальних військ. Військовозобов'язані опановують навички переміщення на полі бою і тактичної стрільби, отримують знання з інженерної підготовки і тактичної медицини".

Деталі: Повідомляється, що в якості інструкторів з низки військових дисциплін виступили бійці ПВК "Вагнер".

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"Досвід, який військовозобов'язані отримали від представників ПВК "Вагнгер", стане ґрунтовним внеском у забезпечення військової безпеки країни", - твердять у військовому відомстві.

Що було раніше:

  • За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком після заколоту в Росії ватажок Вагнера Євгеній Пригожин мав вирушити із частиною своїх найманців у Білорусь.
  • 6 липня Лукашенко заявив, що найманців ПВК "Вагнер", у разі розміщення на території Білорусі, можна буде задіяти для оборони країни.

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Теми: ВагнерБілорусь
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