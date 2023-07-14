Минобороны Беларуси заявило, что вагнеровцы уже тренируют их военных

Наемники ЧВК "Вагнер", владельцем которой является Евгений Пригожин, на территории Беларуси начали обучать территориальные войска в качестве инструкторов.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси

Дословно: "Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные овладевают навыками перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине".

Детали: Сообщается, что в качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер".

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"Опыт, который военнообязанные получили от представителей ЧВК "Вагнгер", станет основательным вкладом в обеспечение военной безопасности страны", - утверждают в военном ведомстве.

Что предшествовало:

По договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко после мятежа в России главарь Вагнера Евгений Пригожин должен был отправиться с частью своих наемников в Беларусь.

6 июля Лукашенко заявил, что наемников ЧВК "Вагнер", в случае размещения на территории Беларуси, можно будет задействовать для обороны страны.