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Ворог у червні втричі посилив обстріли північних кордонів України

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 14 липня 2023, 15:50
Ворог у червні втричі посилив обстріли північних кордонів України
РУЙНУВАННЯ ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОВА

Ворог у червні втричі збільшив інтенсивність обстрілів північного прикордоння України.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 14 липня 

Пряма мова: "Такі дії Росія вчиняє щоденно ще з квітня минулого року, коли ворога спочатку було відкинуто на напрямку Чернігівщини-Сумщини, надалі було деокуповано частину Харківщини. 

Останнім часом інтенсивність обстрілів ворог тільки нарощує. До прикладу, у червні інтенсивність обстрілів порівняно з травнем збільшилася втричі. З початку цього року Чернігівщина, Сумщина, Харківщина були обстріляні ворогом більше 1000 разів". 

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Деталі: За його словами, найбільше обстрілів припадає на Сумську та Харківську області.

Нагадаємо: Також Деченко повідомив, що Росія в рамках ротації наразі вивела практично всіх своїх військових з Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.

Теми: кордонСумська областьЧернігівська областьПрикордонна служба
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