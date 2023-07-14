Ворог у червні втричі посилив обстріли північних кордонів України

Ворог у червні втричі збільшив інтенсивність обстрілів північного прикордоння України.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 14 липня

Пряма мова: "Такі дії Росія вчиняє щоденно ще з квітня минулого року, коли ворога спочатку було відкинуто на напрямку Чернігівщини-Сумщини, надалі було деокуповано частину Харківщини.

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Останнім часом інтенсивність обстрілів ворог тільки нарощує. До прикладу, у червні інтенсивність обстрілів порівняно з травнем збільшилася втричі. З початку цього року Чернігівщина, Сумщина, Харківщина були обстріляні ворогом більше 1000 разів".

Деталі: За його словами, найбільше обстрілів припадає на Сумську та Харківську області.

Нагадаємо: Також Деченко повідомив, що Росія в рамках ротації наразі вивела практично всіх своїх військових з Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.