Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг в июне втрое усилил обстрелы северных границ Украины

Татьяна ЛозовенкоПятница, 14 июля 2023, 15:50
Враг в июне втрое усилил обстрелы северных границ Украины
РАЗРУШЕНИя ПОСЛЕ ОБСТРЕЛЕЙ РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОВА

Враг в июне втрое увеличил интенсивность обстрелов северной границы Украины.

Источник: представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 14 июля

Прямая речь: "Такие действия Россия совершает ежедневно еще с апреля прошлого года, когда враг сначала был отвергнут на направлении Черниговщины-Сумщины, в дальнейшем была деоккупирована часть Харьковщины.

Реклама:

В последнее время интенсивность обстрелов враг только наращивает. К примеру, в июне интенсивность обстрелов по сравнению с маем увеличилась втрое. С начала этого года Черниговщина, Сумщина, Харьковщина были обстреляны врагом более 1000 раз".

Детали: По его словам, больше всего обстрелов приходится на Сумскую и Харьковскую области.

Напомним: Также Демченко сообщил, что Россия в рамках ротации пока вывела практически всех своих военных из Беларуси, где они проходили тренировки и подготовку.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: границаСумская областьЧерниговская областьПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
граница
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
Грузия таки впустила 6 граждан Украины, которых россияне вывезли из Херсонщины
С 1 сентября пассажирский транспорт будут выпускать за границу только с пометкой экологичности
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: