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Враг в июне втрое усилил обстрелы северных границ Украины

Татьяна ЛозовенкоПятница, 14 июля 2023, 15:50
Враг в июне втрое усилил обстрелы северных границ Украины
РАЗРУШЕНИя ПОСЛЕ ОБСТРЕЛЕЙ РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОВА

Враг в июне втрое увеличил интенсивность обстрелов северной границы Украины.

Источник: представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 14 июля

Прямая речь: "Такие действия Россия совершает ежедневно еще с апреля прошлого года, когда враг сначала был отвергнут на направлении Черниговщины-Сумщины, в дальнейшем была деоккупирована часть Харьковщины.

В последнее время интенсивность обстрелов враг только наращивает. К примеру, в июне интенсивность обстрелов по сравнению с маем увеличилась втрое. С начала этого года Черниговщина, Сумщина, Харьковщина были обстреляны врагом более 1000 раз".

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Детали: По его словам, больше всего обстрелов приходится на Сумскую и Харьковскую области.

Напомним: Также Демченко сообщил, что Россия в рамках ротации пока вывела практически всех своих военных из Беларуси, где они проходили тренировки и подготовку.

Темы: границаСумская областьЧерниговская областьПограничная служба
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