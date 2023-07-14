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Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні

"Українська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 18:36
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Аварія й пожежа на заправці KLO у Києві, фото ДСНС

У лікарні помер пасажир автомобіля, що 9 липня врізався в автозаправну станцію у Дніпровському районі Києва і спричинив пожежу.

Джерело: речниця столичної поліції Юлія Гірдвіліс у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Пасажир автомобіля помер від отриманих травм".

Деталі: Інформації про двох інших постраждалих у поліції не надали. 

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Передісторія: 

  • 9 липня у Дніпровському районі столиці водій автомобіля "Audi" 2002 року народження не впорався із керуванням та врізався в колонку на АЗС, унаслідок чого сталося займання. Внаслідок пожежі повністю знищена заправка KLO, також згоріли 8 автомобілів. 
  • Опіки різного ступеня важкості отримали водій "Audi" і його пасажир 2006 року народження, а також оператор АЗС 1975 року народження. Усіх трьох госпіталізували.
  • За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Теми: КиївДТП
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