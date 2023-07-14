Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні

Аварія й пожежа на заправці KLO у Києві, фото ДСНС

У лікарні помер пасажир автомобіля, що 9 липня врізався в автозаправну станцію у Дніпровському районі Києва і спричинив пожежу.

Джерело: речниця столичної поліції Юлія Гірдвіліс у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Пасажир автомобіля помер від отриманих травм".

Деталі: Інформації про двох інших постраждалих у поліції не надали.

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