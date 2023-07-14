Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Пятница, 14 июля 2023, 18:36
В больнице скончался пассажир автомобиля, который 9 июля врезался в автозаправочную станцию в Днепровском районе Киева и вызвал пожар.
Источник: пресс-секретарь столичной полиции Юлия Гирдвилис в комментарии "Укринформу"
Прямая речь: "Пассажир автомобиля скончался от полученных травм".
Детали: Информации о двух других пострадавших в полиции не предоставили.
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Предыстория:
- 9 июля в Днепровском районе столицы водитель автомобиля "Audi" 2002 года рождения не справился с управлением и врезался в колонку на АЗС, в результате чего произошло возгорание. В результате пожара полностью уничтожена заправка KLO, также сгорели 8 автомобилей.
- Ожоги различной степени тяжести получили водитель "Audi" и его пассажир 2006 года рождения, а также оператор АЗС 1975 года рождения. Всех троих госпитализировали.
- По данному факту полиция открыла уголовное производство.