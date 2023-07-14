Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице

Авария и пожар на заправке KLO в Киеве, фото ГСЧС

В больнице скончался пассажир автомобиля, который 9 июля врезался в автозаправочную станцию в Днепровском районе Киева и вызвал пожар.

Источник: пресс-секретарь столичной полиции Юлия Гирдвилис в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Пассажир автомобиля скончался от полученных травм".

Детали: Информации о двух других пострадавших в полиции не предоставили.

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