Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице

Авария и пожар на заправке KLO в Киеве, фото ГСЧС

В больнице скончался пассажир автомобиля, который 9 июля врезался в автозаправочную станцию в Днепровском районе Киева и вызвал пожар.

Источник: пресс-секретарь столичной полиции Юлия Гирдвилис в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Пассажир автомобиля скончался от полученных травм".

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Детали: Информации о двух других пострадавших в полиции не предоставили.

Предыстория:

9 июля в Днепровском районе столицы водитель автомобиля "Audi" 2002 года рождения не справился с управлением и врезался в колонку на АЗС, в результате чего произошло возгорание. В результате пожара полностью уничтожена заправка KLO, также сгорели 8 автомобилей.

Ожоги различной степени тяжести получили водитель "Audi" и его пассажир 2006 года рождения, а также оператор АЗС 1975 года рождения. Всех троих госпитализировали.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.