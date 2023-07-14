Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице

"Украинская правда"Пятница, 14 июля 2023, 18:36
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Авария и пожар на заправке KLO в Киеве, фото ГСЧС

В больнице скончался пассажир автомобиля, который 9 июля врезался в автозаправочную станцию в Днепровском районе Киева и вызвал пожар.

Источник: пресс-секретарь столичной полиции Юлия Гирдвилис в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Пассажир автомобиля скончался от полученных травм".

Реклама:

Детали: Информации о двух других пострадавших в полиции не предоставили. 

Предыстория: 

  • 9 июля в Днепровском районе столицы водитель автомобиля "Audi" 2002 года рождения не справился с управлением и врезался в колонку на АЗС, в результате чего произошло возгорание. В результате пожара полностью уничтожена заправка KLO, также сгорели 8 автомобилей. 
  • Ожоги различной степени тяжести получили водитель "Audi" и его пассажир 2006 года рождения, а также оператор АЗС 1975 года рождения. Всех троих госпитализировали.
  • По данному факту полиция открыла уголовное производство.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КиевДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: