Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице

"Украинская правда"Пятница, 14 июля 2023, 18:36
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Авария и пожар на заправке KLO в Киеве, фото ГСЧС

В больнице скончался пассажир автомобиля, который 9 июля врезался в автозаправочную станцию в Днепровском районе Киева и вызвал пожар.

Источник: пресс-секретарь столичной полиции Юлия Гирдвилис в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Пассажир автомобиля скончался от полученных травм".

Детали: Информации о двух других пострадавших в полиции не предоставили. 

Реклама:

Предыстория: 

  • 9 июля в Днепровском районе столицы водитель автомобиля "Audi" 2002 года рождения не справился с управлением и врезался в колонку на АЗС, в результате чего произошло возгорание. В результате пожара полностью уничтожена заправка KLO, также сгорели 8 автомобилей. 
  • Ожоги различной степени тяжести получили водитель "Audi" и его пассажир 2006 года рождения, а также оператор АЗС 1975 года рождения. Всех троих госпитализировали.
  • По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Темы: КиевДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен

В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму

фотоГутцайт не выпускает из страны легендарного шахматиста для участия в Кубке мира

видео, обновлено от 11:22В Крыму после удара БПЛА детонирует склад боеприпасов, эвакуируют людей

видеоУкраинские десантники впервые показали танк Challenger 2 в действии

Путин считает, что сможет пережить Украину - Блинкен

Все новости...
Киев
Минкульт согласовал передачу дома Сикорского общине Киева
В Киеве и Одессе разоблачена сеть подпольных покер-клубов, которые прикрывались спортивным покером
Язык агрессора: в Киеве запретили включать русские песни в публичных местах
Последние новости
15:56
В двух областях произошли аварии на электрооборудовании - Минэнергетики
15:44
Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен
15:29
На греческом Родосе из-за лесного пожара эвакуировали еще три села
15:13
На войне убили российского пропагандиста, еще нескольких ранили
15:08
видео"Женщина складывала мины у дома": в ГСЧС предостерегли не трогать "подарки" окуппантов
14:48
Греция начала строительство 35 км забора на границе с Турцией
14:39
В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму
14:21
фотоВ Ирландии на берег вынесло гигантские пакеты с кокаином
14:13
фотоВоенные жалуются на некачественные турникеты. В Медицинских силах уверяют, что все хорошо
13:57
Ученые рассчитали, какая температура воздуха в жару может навредить здоровью
Все новости...
Реклама: