Зоряні війни відпочивають: прикордонники показали, як у грозу зустрічали "Шахеди"
П'ятниця, 14 липня 2023, 22:23
Українські прикордонники показали полювання на випущений Росією іранський дрон-камікадзе в умовах грози.
Джерело: ДПСУ у Facebook
Дослівно: "Російські "мопеди" природа зустрічає штормом, а прикордонники – нищівним вогнем".
Деталі: Повідомляється, що в ніч на 14 липня, коли вирувала гроза, охоронці кордону виявили ударний БПЛА, який рухався в їхній бік.
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Зазначається, що прикордонники відкрили вогонь зі стрілецької зброї і майстерно знищили іранський дрон над морем.
"Момент збиття "Шахеда" на відео не потрапив, проте результат все ж вражаючий", – додають у ДПСУ.
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Нагадаємо: Напередодні росіяни атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed, 16 із них знищила ППО.