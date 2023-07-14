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Зоряні війни відпочивають: прикордонники показали, як у грозу зустрічали "Шахеди"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 липня 2023, 22:23
Зоряні війни відпочивають: прикордонники показали, як у грозу зустрічали Шахеди
скриншот

Українські прикордонники показали полювання на випущений Росією іранський дрон-камікадзе в умовах грози.

Джерело: ДПСУ у Facebook

Дослівно: "Російські "мопеди" природа зустрічає штормом, а прикордонники – нищівним вогнем".

Деталі: Повідомляється, що в ніч на 14 липня, коли вирувала гроза, охоронці кордону виявили ударний БПЛА, який рухався в їхній бік.

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Зазначається, що прикордонники відкрили вогонь зі стрілецької зброї і майстерно знищили іранський дрон над морем.

"Момент збиття "Шахеда" на відео не потрапив, проте результат все ж вражаючий", – додають у ДПСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Напередодні росіяни атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed, 16 із них знищила ППО.

Теми: ШахедПрикордонна служба
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