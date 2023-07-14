Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Звездные войны отдыхают: пограничники показали, как в грозу встречали "Шахеды"

Валентина РоманенкоПятница, 14 июля 2023, 22:23
Звездные войны отдыхают: пограничники показали, как в грозу встречали Шахеды
скриншот

Украинские пограничники показали охоту на выпущенный Россией иранский дрон-камикадзе в условиях грозы.

Источник: ГПСУ в Facebook

Дословно: "Русские "мопеды" природа встречает штормом, а пограничники – сокрушительным огнем".

Реклама:

Детали: Сообщается, что в ночь на 14 июля, когда бушевала гроза, охранники границы обнаружили ударный БПЛА, который двигался в их сторону.

Отмечается, что пограничники открыли огонь из стрелкового оружия и искусно уничтожили иранский дрон над морем.

ВИДЕО ДНЯ

"Момент сбития "Шахеда" на видео не попал, однако результат все же впечатляющий", – добавляют в ГПСУ.

Напомним: Накануне россияне атаковали Украину 17 ударными беспилотниками иранского производства Shahed, 16 из них уничтожила ПВО.

Темы: ШахедПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Шахед
Все, кроме одной: во время ночной атаки было уничтожено 43 воздушные цели
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Над Украиной вечером сбили оба "Шахеда"
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: