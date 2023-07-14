Звездные войны отдыхают: пограничники показали, как в грозу встречали "Шахеды"

Украинские пограничники показали охоту на выпущенный Россией иранский дрон-камикадзе в условиях грозы.

Источник: ГПСУ в Facebook

Дословно: "Русские "мопеды" природа встречает штормом, а пограничники – сокрушительным огнем".

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Детали: Сообщается, что в ночь на 14 июля, когда бушевала гроза, охранники границы обнаружили ударный БПЛА, который двигался в их сторону.

Отмечается, что пограничники открыли огонь из стрелкового оружия и искусно уничтожили иранский дрон над морем.

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"Момент сбития "Шахеда" на видео не попал, однако результат все же впечатляющий", – добавляют в ГПСУ.

Напомним: Накануне россияне атаковали Украину 17 ударными беспилотниками иранского производства Shahed, 16 из них уничтожила ПВО.