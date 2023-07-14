Звездные войны отдыхают: пограничники показали, как в грозу встречали "Шахеды"
Пятница, 14 июля 2023, 22:23
Украинские пограничники показали охоту на выпущенный Россией иранский дрон-камикадзе в условиях грозы.
Источник: ГПСУ в Facebook
Дословно: "Русские "мопеды" природа встречает штормом, а пограничники – сокрушительным огнем".
Детали: Сообщается, что в ночь на 14 июля, когда бушевала гроза, охранники границы обнаружили ударный БПЛА, который двигался в их сторону.
Реклама:
Отмечается, что пограничники открыли огонь из стрелкового оружия и искусно уничтожили иранский дрон над морем.
"Момент сбития "Шахеда" на видео не попал, однако результат все же впечатляющий", – добавляют в ГПСУ.
ВИДЕО ДНЯ
Напомним: Накануне россияне атаковали Украину 17 ударными беспилотниками иранского производства Shahed, 16 из них уничтожила ПВО.