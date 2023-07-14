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Позов Росії проти України: Мін’юст очікує на позитивне рішення ЄСПЛ

"Українська правда", "Європейська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 22:50
Позов Росії проти України: Мін’юст очікує на позитивне рішення ЄСПЛ
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Уповноважена Мін'юсту розповіла, що є підстави очікувати, що рішення ЄСПЛ у справі "Росія проти України", буде позитивним для України і його опублікують наступного тижня.

Джерело: уповноважена у справах ЄСПЛ Міністерства юстиції України Маргарита Сокоренко в коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Якщо коротко, вони заявляли про низку порушень прав людини Україною, насамперед російськомовного населення, розповідаючи про дискримінацію та утиски. Я можу оцінювати лише шанси України у цій справі, і, як на мене, результат порадує".

Деталі: Посадовиця пояснила, що для неї позов – "про альтернативну версію Росії її ж агресії проти нашої держави".

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Сокоренко також спрогнозувала, що за іншими справами, де фігурують Україна та Росія – а саме "Україна проти Росії (щодо Криму)" та "Україна та Нідерланди проти Росії" щодо порушень прав людини на окупованих територіях, – ЄСПЛ буде ухвалювати рішення швидко.

"Що важливо, ЄСПЛ продовжує розглядати справи навіть попри відсутність будь-якої співпраці з боку Росії з березня 2022 року. Для цього суд ухвалив відповідний алгоритм дій та дотримується його", – підсумувала уповноважена Мін'юсту.

"Це важливий сигнал Росії та й, у принципі, будь-якій державі, яка вирішує зухвало та цинічно порушувати міжнародні зобов'язання, що відповідальності не уникнути", – підсумувала вона.

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Нагадаємо:

  • Влітку 2021 року Росія подала до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, звинувачуючи Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення.
  • Рішення мають оголосити вранці 18 липня за письмовою процедурою.

Теми: ЄСПЛсудРосіяУкраїна
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