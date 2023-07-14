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Иск России против Украины: Минюст ожидает положительного решения ЕСПЧ

"Украинская правда", "Европейская правда"Пятница, 14 июля 2023, 22:50
Иск России против Украины: Минюст ожидает положительного решения ЕСПЧ
СКРИНШОТ

Уполномоченная Минюста рассказала, что есть основания ожидать, что решение ЕСПЧ по делу "Россия против Украины", будет положительным для Украины и его опубликуют на следующей неделе.

Источник: уполномоченная по делам ЕСПЧ Министерства юстиции Украины Маргарита Сокоренко в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Если коротко, они заявляли о ряде нарушений прав человека Украиной, прежде всего русскоязычного населения, рассказывая о дискриминации и притеснениях. Я могу оценивать только шансы Украины в этом деле, и, как по мне, результат порадует".

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Детали: Чиновница пояснила, что для нее иск – "об альтернативной версии России ее же агрессии против нашего государства".

Сокоренко также спрогнозировала, что по другим делам, где фигурируют Украина и Россия – а именно "Украина против России (по Крыму)" и "Украина и Нидерланды против России" о нарушениях прав человека на оккупированных территориях, – ЕСПЧ будет принимать решения быстро.

"Что важно, ЕСПЧ продолжает рассматривать дела даже несмотря на отсутствие какого-либо сотрудничества со стороны России с марта 2022 года. Для этого суд принял соответствующий алгоритм действий и придерживается его", – подытожила уполномоченная Минюста.

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"Это важный сигнал России и, в принципе, любому государству, которое решает дерзко и цинично нарушать международные обязательства, что ответственности не избежать", – подытожила она.

Напомним:

Темы: ЕСПЧсудРосcияУкраина
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