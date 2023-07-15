Сирський показав, як захисники нищать російські танки FPV-дронами
Субота, 15 липня 2023, 04:28
Українські військові за допомогою дронів-камікадзе FPV знищили два танки росіян – Т-80 і Т-90М "Прорив".
Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський
Пряма мова: "Працює група "Асгард", підрозділ "Очі", 120-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ на FPV-камікадзе".
Деталі: Сирський уточнив, що у взаємодії з 3-ю ОШБр було знищено 2 танки росіян: Т-80 і Т-90М "Прорив".
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