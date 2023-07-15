Сырский показал, как защитники уничтожают российские танки FPV-дронами
Суббота, 15 июля 2023, 04:28
Украинские военные с помощью дронов-камикадзе FPV уничтожили два танка россиян - Т-80 и Т-90М "Прорыв".
Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский
Прямая речь: "Работает группа "Асгард", подразделение "Глаза", 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ на FPV-камикадзе".
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Детали: Сырский уточнил, что во взаимодействии с 3-й ОШБр было уничтожено 2 танка россиян: Т-80 и Т-90М "Прорыв".