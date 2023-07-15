Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сырский показал, как защитники уничтожают российские танки FPV-дронами

Ольга ГлущенкоСуббота, 15 июля 2023, 04:28
Сырский показал, как защитники уничтожают российские танки FPV-дронами
подбитый российский танк, скриншот

Украинские военные с помощью дронов-камикадзе FPV уничтожили два танка россиян - Т-80 и Т-90М "Прорыв".

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский

Прямая речь: "Работает группа "Асгард", подразделение "Глаза", 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ на FPV-камикадзе".

Реклама:

Детали: Сырский уточнил, что во взаимодействии с 3-й ОШБр было уничтожено 2 танка россиян: Т-80 и Т-90М "Прорыв".

Темы: Вооруженные силыбеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Вооруженные силы
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: