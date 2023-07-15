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Латвія передасть Україні ще 11 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв

Ольга Глущенко Субота, 15 липня 2023, 05:48
Латвія передасть Україні ще 11 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв
фото: Zemgales reģionālā televīzija

Уряд Латвії постановив безоплатно передати Україні чергові 11 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.

Джерело: начальник відділу закупівель і державного майна Служби державних доходів Інара Солостея, цитує LSM.lv

Деталі: Згідно з рішенням уряду, 11 автомобілів передадуть військовій адміністрації міста Херсон, Міністерству оборони України, Арбузинській сільраді Миколаївської області, Військово-медичній академії України та Державній прикордонній службі України.

Серед конфіскованих автомобілів – Mercedes Benz 2001 року випуску, BMW 535 2006 року, Mazda 3 2007 року та Volvo XC60 2009 року. Загальна приблизна вартість цих 11 автомобілів становить близько 40 тисяч євро.

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За словами Солостеї, з кожних 100 конфіскованих автомобілів близько 70 вирушає в Україну.

Нагадаємо: Уряд Латвії у березні ухвалив рішення безоплатно передати Україні вісім автомобілів, конфіскованих у країні у п'яних водіїв.

Теми: Латвіяавто
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