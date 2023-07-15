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Латвия передаст Украине еще 11 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Ольга ГлущенкоСуббота, 15 июля 2023, 05:48
Латвия передаст Украине еще 11 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей
фото: Zemgales reģionālā televīzija

Правительство Латвии постановило передать Украине очередные 11 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.

Источник: начальник отдела закупок и государственного имущества Службы государственных доходов Инара Солостея, цитирует LSM.lv

Детали: Согласно решению правительства, 11 автомобилей передадут военной администрации города Херсон, Министерству обороны Украины, Арбузинскому сельсовету Николаевской области, Военно-медицинской академии Украины и Государственной пограничной службе Украины.

Среди конфискованных автомобилей - Mercedes Benz 2001 года выпуска, BMW 535 2006 года, Mazda 3 2007 года и Volvo XC60 2009 года. Общая приблизительная стоимость этих 11 автомобилей составляет около 40 тысяч евро.

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По словам Солостеи, из каждых 100 конфискованных автомобилей около 70 отправляется в Украину.

Напомним: Правительство Латвии в марте приняло решение безвозмездно передать Украине восемь автомобилей, конфискованных в стране у пьяных водителей.

Темы: Латвияавто
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