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Захисники знищили ще 590 окупантів, 5 танків і 24 БпЛА ворога

Ольга Глущенко Субота, 15 липня 2023, 07:52
Захисники знищили ще 590 окупантів, 5 танків і 24 БпЛА ворога
фото: Генштаб

За минулу добу Сили знищили ще 590 загарбників, 5 танків і 24 БпЛА ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 237180 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4102 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8019 (+11) од,
  • артилерійських систем – 4463 (+14) од,
  • РСЗВ – 680 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 425 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3807 (+24) од,
  • крилатих ракет ‒ 1273 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7036 (+17) од,
  • спеціальної техніки ‒ 664 (+2).

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Теми: війна
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