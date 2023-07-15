Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники уничтожили еще 590 оккупантов, 5 танков и 24 БпЛА врага

Ольга ГлущенкоСуббота, 15 июля 2023, 07:52
Защитники уничтожили еще 590 оккупантов, 5 танков и 24 БпЛА врага
фото: Генштаб

За минувшие сутки Силы уничтожили еще 590 захватчиков, 5 танков и 24 БпЛА врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 237180 (+590) человек ликвидировано,
  • танков – 4102 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 8019 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 4463 (+14) ед,
  • РСЗО – 680 (+0) ед,
  • средств ПВО – 425 (+2) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3807 (+24) ед,
  • крылатых ракет – 1273 (+0) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7036 (+17) ед,
  • специальной техники – 664 (+2).

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
война
Такой войны еще не было, поэтому вся аналитика в СМИ поверхностная и может быть опасна − Данилов
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км
От пыток оккупантов пострадали 75 украинских детей – ОГП
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: