Защитники уничтожили еще 590 оккупантов, 5 танков и 24 БпЛА врага
Суббота, 15 июля 2023, 07:52
За минувшие сутки Силы уничтожили еще 590 захватчиков, 5 танков и 24 БпЛА врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 237180 (+590) человек ликвидировано,
- танков – 4102 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 8019 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 4463 (+14) ед,
- РСЗО – 680 (+0) ед,
- средств ПВО – 425 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3807 (+24) ед,
- крылатых ракет – 1273 (+0) ед,
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7036 (+17) ед,
- специальной техники – 664 (+2).