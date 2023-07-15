Міністр оборони Британії Воллес думає залишити посаду – ЗМІ

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розглядає можливість залишити свою роботу в уряді та піти з посади, пишуть ЗМІ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Times

Деталі: Зазначається, що восени британський прем’єр-міністр Ріші Сунак готується переформатувати свою команду, намагаючись перезавантажити уряд перед наступними виборами.

Як пише видання, Воллес вважає, що його час на посаді міністра оборони добігає кінця, і він обдумує можливість залишити уряд.

Однією з причин видання називає те, що британському прем’єру не вдалось переконати президента США Джо Байдена та інших лідерів в тому, що Воллес повинен стати наступним генсеком НАТО.

Це змусило деяких його колег засумніватися, чи хоче він залишатися в політиці.

У публікації підкреслюється, що Воллес розглядає можливість повністю піти з політики. Він залишається прихильником Сунака та уряду, і його рішення не пов'язане з нинішніми труднощами Консервативної партії.

Дослівно: "Ця перестановка стосується майбутнього, і Ріші представляє громадськості свіжу команду перед виборами. Бен, ймовірно, не збирається балотуватися на виборах, тому для нього настав час відійти від справ".

Більше деталей: Найімовірнішим наступником Воллеса на посту глави Міноборони Британії називають головного секретаря казначейства Джона Глена.

Також можливими наступниками вважаються міністр безпеки Том Тугендхат і колишня міністерка зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.

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