Міністр оборони Британії Воллес думає залишити посаду – ЗМІ
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розглядає можливість залишити свою роботу в уряді та піти з посади, пишуть ЗМІ.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Times
Деталі: Зазначається, що восени британський прем’єр-міністр Ріші Сунак готується переформатувати свою команду, намагаючись перезавантажити уряд перед наступними виборами.
Як пише видання, Воллес вважає, що його час на посаді міністра оборони добігає кінця, і він обдумує можливість залишити уряд.
Однією з причин видання називає те, що британському прем’єру не вдалось переконати президента США Джо Байдена та інших лідерів в тому, що Воллес повинен стати наступним генсеком НАТО.
Це змусило деяких його колег засумніватися, чи хоче він залишатися в політиці.
У публікації підкреслюється, що Воллес розглядає можливість повністю піти з політики. Він залишається прихильником Сунака та уряду, і його рішення не пов'язане з нинішніми труднощами Консервативної партії.
Дослівно: "Ця перестановка стосується майбутнього, і Ріші представляє громадськості свіжу команду перед виборами. Бен, ймовірно, не збирається балотуватися на виборах, тому для нього настав час відійти від справ".
Більше деталей: Найімовірнішим наступником Воллеса на посту глави Міноборони Британії називають головного секретаря казначейства Джона Глена.
Також можливими наступниками вважаються міністр безпеки Том Тугендхат і колишня міністерка зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.
Передісторія:
- Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь.
- Коли президента Зеленського попросили прокоментувати цю заяву, він запевнив, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку. Але також додав, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".
- Своєю чергою Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.