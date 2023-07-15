Министр обороны Британии Уоллес думает покинуть пост - СМИ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассматривает возможность оставить свою работу в правительстве и уйти с должности, пишут СМИ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Times

Детали: Отмечается, что осенью британский премьер-министр Риши Сунак готовится переформатировать свою команду, пытаясь перезагрузить правительство перед следующими выборами.

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Как пишет издание, Уоллес считает, что его время на посту министра обороны подходит к концу, и он обдумывает возможность покинуть правительство.

Одной из причин издание называет то, что британскому премьеру не удалось убедить президента США Джо Байдена и других лидеров в том, что Уоллес должен стать следующим генсеком НАТО.

Это заставило некоторых его коллег усомниться, хочет ли он оставаться в политике.

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В публикации подчеркивается, что Уоллес рассматривает возможность полностью уйти из политики. Он остается сторонником Сунака и правительства, и его решение не связано с нынешними трудностями Консервативной партии.

Дословно: "Эта перестановка касается будущего, и Риши представляет общественности свежую команду перед выборами. Бен, вероятно, не собирается баллотироваться на выборах, поэтому для него пришло время отойти от дел".

Детали: Наиболее вероятным преемником Уоллеса на посту главы Минобороны Британии называют главного секретаря казначейства Джона Глена.

Также возможными преемниками считаются министр безопасности Том Тугендхат и бывший министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян.

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