Министр обороны Британии Уоллес думает покинуть пост - СМИ
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассматривает возможность оставить свою работу в правительстве и уйти с должности, пишут СМИ.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Times
Детали: Отмечается, что осенью британский премьер-министр Риши Сунак готовится переформатировать свою команду, пытаясь перезагрузить правительство перед следующими выборами.
Как пишет издание, Уоллес считает, что его время на посту министра обороны подходит к концу, и он обдумывает возможность покинуть правительство.
Одной из причин издание называет то, что британскому премьеру не удалось убедить президента США Джо Байдена и других лидеров в том, что Уоллес должен стать следующим генсеком НАТО.
Это заставило некоторых его коллег усомниться, хочет ли он оставаться в политике.
В публикации подчеркивается, что Уоллес рассматривает возможность полностью уйти из политики. Он остается сторонником Сунака и правительства, и его решение не связано с нынешними трудностями Консервативной партии.
Дословно: "Эта перестановка касается будущего, и Риши представляет общественности свежую команду перед выборами. Бен, вероятно, не собирается баллотироваться на выборах, поэтому для него пришло время отойти от дел".
Детали: Наиболее вероятным преемником Уоллеса на посту главы Минобороны Британии называют главного секретаря казначейства Джона Глена.
Также возможными преемниками считаются министр безопасности Том Тугендхат и бывший министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян.
Предыстория:
- Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений.
- Когда президента Зеленского попросили прокомментировать это заявление, он заверил, что Украина очень благодарна Британии и ее народу за поддержку. Но также добавил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично".
- В свою очередь Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" слова Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.