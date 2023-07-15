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Сили ППО відзвітували про нічне полювання на "Шахеди"

Роман ПетренкоСубота, 15 липня 2023, 09:21
Сили ППО відзвітували про нічне полювання на Шахеди
повітряні сили

Росіяни атакували Україну шістьма "Шахедами" в ніч на 15 липня, чотири з них збиті.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "У ніч на 15 липня противник атакував шістьома ударними дронами типу "Shahed" з південного напрямку.

Силами та засобами Повітряних Сил на півдні та сході країни знищено чотири ворожі ударні дрони".

Деталі: Повітряники не повідомляють про влучання та їх наслідки.

А протягом доби 14 липня (окрім 16 "Шахедів", збитих вночі) протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан", "Зала") та три ударні дрони типу "Ланцет".

Нагадаємо: Речниця Сил оборони Півдня Наталію Гуменюк повідомила про влучання у Запорізькій області внаслідок нічної атаки російських "Шахедів".

Теми: ППОШахедвійна
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