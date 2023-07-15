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Силы ПВО отчитались о ночной охоте на "Шахеды"

Роман ПетренкоСуббота, 15 июля 2023, 09:21
Силы ПВО отчитались о ночной охоте на Шахеды
воздушные силы

Россияне атаковали Украину шестью "Шахедами" в ночь на 15 июля, четыре из них сбиты.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 15 июля противник атаковал шестью ударными дронами типа "Shahed" с южного направления.

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Силами и средствами Воздушных Сил на юге и востоке страны уничтожено четыре вражеских ударных дрона".

Детали: Воздушники не сообщают о попаданиях и их последствиях.

А в течение суток 14 июля (кроме 16 "Шахедов", сбитых ночью) противовоздушной обороной уничтожено три разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан", "Зала") и три ударных дрона типа "Ланцет".

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Напомним: Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила о попадании в Запорожской области в результате ночной атаки российских "Шахедов".

Темы: ПВОШахедвойна
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