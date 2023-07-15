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Зеленський закликав Корею приєднатися до декларації G7 щодо України

Катерина ТищенкоСубота, 15 липня 2023, 16:20
Зеленський закликав Корею приєднатися до декларації G7 щодо України
Зеленський і Юн Сок Йоль у Києві 15 липня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав Південну Корею приєднатися до декларації "Групи семи" щодо "гарантій безпеки" для України.

Джерело: Зеленський на пресконференції з президентом Кореї Юн Сок Йолем у Києві

Пряма мова: "Я запросив республіку Корея приєднатись до погодженої з лідерами "Групи семи" декларації про підтримку України".

Деталі: Зеленський висловив співчуття громадянам Кореї у зв'язку з повінню в цій країні.

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Він також розповів, що у суботу президент Кореї побував у Бучі та Ірпені й на власні очі бачив наслідки російської окупації.

"Але ж Буча та Ірпінь – лише два з тисяч українських міст, які зазнали ударів російського терору. Масштаб принесених Росією страждань і руйнувань колосальний, отже колосальним має бути і масштаб глобальної співпраці для того, щоб повернути безпеку та гарантувати стабільний мир", - сказав Зеленський.

Він відзначив, що Корея "твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, надає нам значну політичну, безпекову, гуманітарну підтримку".

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Зокрема, президент констатував, що вже виконується домовленість про передачу транспорту і техніки спеціального призначення, в тому числі машин для розмінування.

Він також подякував президенту Кореї за нові ініціативи щодо фінансової, технічної, гуманітарної допомоги Україні.

"Я поінформував про наші зусилля для реалізації формули миру і вдячний за інтерес республіки Корея до конкретних пунктів формули. Важливо, щоб республіка Корея була учасницею глобального саміту миру. Я вдячний за готовність республіки Корея підтримувати наші зусилля в питаннях продовольчої, енергетичної, глобальної безпеки", - сказав Зеленський.

Він також запросив Корею "проявити своє лідерство у створенні в Україні реабілітаційних центрів".

Що передувало: Республіка Корея збільшить у 2023 році обсяги військової та гуманітарної допомоги, що надається Україні, заявив президент Кореї Юн Сок Йоль.

Передісторія:

  • Країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом. Президент Володимир Зеленський очікує, що до ініціативи долучаться ще чотири-п’ять країн.
  • Після того про такі наміри заявив президент Чехії.  
  • Країни Північної Європи – Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція – також привітали декларацію G7 про безпекові зобов’язання для України та оголосили про свою готовність сприяти її довгостроковій безпеці. Про приєднання до ініціативи також оголосили Нідерланди.

Читайте також: "Гарантії безпеки" від G7: текст домовленості між Україною та світовими лідерами.

Теми: ЗеленськийПівденна КореяG7гарантії безпеки
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