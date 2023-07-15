Зеленский призвал Корею присоединиться к декларации G7 по Украине
Президент Владимир Зеленский призвал Южную Корею присоединиться к декларации "Группы семи" в поддержку Украины.
Источник: Зеленский на пресс-конференции с президентом Кореи Юн Сок Йолем в Киеве
Прямая речь: "Я пригласил республику Корея присоединиться к согласованной с лидерами "Группы семи" декларации о поддержке Украины".
Детали: Зеленский выразил соболезнования гражданам Кореи в связи с наводнением в этой стране.
Он также рассказал, что в субботу президент Кореи побывал в Буче и Ирпене и воочию видел последствия российской оккупации.
"Но Буча и Ирпень – лишь два из тысяч украинских городов, которые подверглись ударам российского террора. Масштаб принесенных Россией страданий и разрушений колоссальный, следовательно колоссальным должен быть и масштаб глобального сотрудничества для того, чтобы вернуть безопасность и гарантировать стабильный мир", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Корея "твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, предоставляет нам значительную политическую, безопасность, гуманитарную поддержку".
В частности, президент констатировал, что уже выполняется договоренность о передаче транспорта и техники специального назначения, в том числе машин для разминирования.
Он также поблагодарил президента Кореи за новые инициативы по финансовой, технической, гуманитарной помощи Украине.
"Я проинформировал о наших усилиях для реализации формулы мира и благодарен за интерес республики Корея к конкретным пунктам формулы. Важно, чтобы республика Корея была участницей глобального саммита мира. Я благодарен за готовность республики Корея поддерживать наши усилия в вопросах продовольственной, энергетической, глобальной безопасности", - сказал Зеленский.
Он также пригласил Корею "проявить свое лидерство в создании в Украине реабилитационных центров".
Что предшествовало: Республика Корея увеличит в 2023 году объемы военной и гуманитарной помощи, предоставляемой Украине, заявил президент Кореи Юн Сок Йоль.
Предыстория:
- Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидер согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.
- Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что к инициативе присоединятся еще четыре-пять стран.
- После того о таких намерениях заявил президент Чехии.
- Страны Северной Европы – Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция – также приветствовали декларацию G7 об обязательствах по безопасности для Украины и объявили о своей готовности способствовать ее долгосрочной безопасности. Также к инициативе присоединились Нидерланды.
Читайте также: "Гарантии безопасности" от G7: текст договоренности между Украиной и мировыми лидерами.