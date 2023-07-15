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Зеленский призвал Корею присоединиться к декларации G7 по Украине

Катерина ТищенкоСуббота, 15 июля 2023, 16:20
Зеленский призвал Корею присоединиться к декларации G7 по Украине
Зеленский и Юн Сок Йоль в Киеве 15 июля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал Южную Корею присоединиться к декларации "Группы семи" в поддержку Украины.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с президентом Кореи Юн Сок Йолем в Киеве

Прямая речь: "Я пригласил республику Корея присоединиться к согласованной с лидерами "Группы семи" декларации о поддержке Украины".

Детали: Зеленский выразил соболезнования гражданам Кореи в связи с наводнением в этой стране.

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Он также рассказал, что в субботу президент Кореи побывал в Буче и Ирпене и воочию видел последствия российской оккупации.

"Но Буча и Ирпень – лишь два из тысяч украинских городов, которые подверглись ударам российского террора. Масштаб принесенных Россией страданий и разрушений колоссальный, следовательно колоссальным должен быть и масштаб глобального сотрудничества для того, чтобы вернуть безопасность и гарантировать стабильный мир", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Корея "твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, предоставляет нам значительную политическую, безопасность, гуманитарную поддержку".

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В частности, президент констатировал, что уже выполняется договоренность о передаче транспорта и техники специального назначения, в том числе машин для разминирования.

Он также поблагодарил президента Кореи за новые инициативы по финансовой, технической, гуманитарной помощи Украине.

"Я проинформировал о наших усилиях для реализации формулы мира и благодарен за интерес республики Корея к конкретным пунктам формулы. Важно, чтобы республика Корея была участницей глобального саммита мира. Я благодарен за готовность республики Корея поддерживать наши усилия в вопросах продовольственной, энергетической, глобальной безопасности", - сказал Зеленский.

Он также пригласил Корею "проявить свое лидерство в создании в Украине реабилитационных центров".

Что предшествовало: Республика Корея увеличит в 2023 году объемы военной и гуманитарной помощи, предоставляемой Украине, заявил президент Кореи Юн Сок Йоль.

Предыстория:

  • Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидер согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.
  • Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что к инициативе присоединятся еще четыре-пять стран.
  • После того о таких намерениях заявил президент Чехии.
  • Страны Северной Европы – Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция – также приветствовали декларацию G7 об обязательствах по безопасности для Украины и объявили о своей готовности способствовать ее долгосрочной безопасности. Также к инициативе присоединились Нидерланды.

Читайте также: "Гарантии безопасности" от G7: текст договоренности между Украиной и мировыми лидерами

Темы: ЗеленскийЮжная КореяG7гарантии безопасности
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