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Зеленський: Від глобальної підтримки прямо залежить швидкість завершення війни

Катерина ТищенкоСубота, 15 липня 2023, 16:47
Зеленський: Від глобальної підтримки прямо залежить швидкість завершення війни
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що швидкість завершення війни прямо залежить від підтримки України світовою спільнотою.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Зараз, коли від глобальної підтримки України прямо залежить швидкість завершення війни, ми робимо все, щоб така підтримка була максимально інтенсивною, максимально змістовною.

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Вже за 15 днів липня були переговори, зустрічі, заходи з лідерами Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Туреччини, Чехії, Польщі, Словаччини, Болгарії, Литви, Швеції, Португалії, Іспанії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південно-Африканської Республіки, Гвінеї-Бісау… Генсек НАТО Столтенберг, президент Європейської Ради Мішель, президентка Єврокомісії фон дер Ляєн, Вселенський патріарх Варфоломій… Звернення до студентської спільноти Аргентини, спілкування з найбільшими і найбільш перспективними американськими інвесторами та керівниками компаній… Сьогодні – дуже змістовно пан президент Республіки Корея.

І ми будемо зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі та для всіх наших людей".

Деталі: Зеленський наголосив, що візит президента Кореї Юн Сок Йоля до Києва у суботу – перший візит президента республіки Корея в Україну за весь час дипломатичних відносин між нашими державами.

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Президент також підкреслив, що Україна не може "залишити жодної нашої людини, жодного міста й села в російській неволі".

"Всюди, де триває російська окупація, панують насильство, приниження людей. Я вдячний усім нашим партнерам – кожному лідеру, кожному політику, громадському діячу, кожній країні, які справді підтримують нас у тому, що тільки повне звільнення всієї нашої української території дасть змогу повернути повну силу міжнародному порядку, заснованому на правилах", - сказав він.

Теми: Зеленськийвійнаміжнародна спільнота
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