Зеленский: От глобальной поддержки напрямую зависит скорость завершения войны

Президент Владимир Зеленский отмечает, что скорость завершения войны напрямую зависит от поддержки Украины мировым сообществом.

Источник: обращение президента

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Прямая речь: "Сейчас, когда от глобальной поддержки Украины напрямую зависит скорость завершения войны, мы делаем все, чтобы такая поддержка была максимально интенсивной, максимально содержательной.

Уже за 15 дней июля были переговоры, встречи, мероприятия с лидерами Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Турции, Чехии, Польши, Словакии, Болгарии, Литвы, Швеции, Португалии, Испании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южно-Африканской Республики, Гвинеи-Бисау... Генсек НАТО Столтенберг, президент Европейского Совета Мишель, президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, Вселенский патриарх Варфоломей... Обращение к студенческому сообществу Аргентины, общение с крупнейшими и наиболее перспективными американскими инвесторами и руководителями компаний... Сегодня – очень содержательно господин президент Республики Корея.

И мы будем сохранять высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и для всех наших людей".

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Детали: Зеленский отметил, что визит президента Кореи Юн Сок Йоля в Киев в субботу – первый визит президента республики Корея в Украину за все время дипломатических отношений между нашими государствами.

Президент также подчеркнул, что Украина не может "оставить ни одного нашего человека, ни одного города и села в российской неволе".

"Всюду, где продолжается российская оккупация, царят насилие, унижение людей. Я благодарен всем нашим партнерам - каждому лидеру, каждому политику, общественному деятелю, каждой стране, которые действительно поддерживают нас в том, что только полное освобождение всей нашей украинской территории позволит вернуть полную силу международному порядку, основанному на правилах", - сказал он.