Атака на Запоріжжя: пошкоджено 16 багатоповерхівок, медзаклад і заклади освіти
Внаслідок атаки росіян на Запоріжжя в ніч на суботу постраждав чоловік, пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, 16 багатоповерхівок, два заклади освіти і медзаклад.
Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram
Дослівно: "У місті триває ліквідація наслідків нічних подій.
Загалом на цей час надійшло 174 заявки про ушкоджене житло. Наразі відомо про 16 постраждалих багатоповерхівок, два заклади освіти і один медзаклад".
Деталі: У суботу зранку Куртєв повідомляв, що внаслідок дій окупантів цієї ночі в одному з районів Запоріжжя було ушкоджено інфраструктурний обʼєкт.
Також є постраждалий – чоловіка у стані середньої тяжкості доставлено до медичного закладу.
Що передувало: Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомляла про влучання у Запорізькій області внаслідок нічної атаки російських "Шахедів".