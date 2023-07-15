Атака на Запоріжжя: пошкоджено 16 багатоповерхівок, медзаклад і заклади освіти

наслідки атаки у Запоріжжі, фото з Telegram Куртєва

Внаслідок атаки росіян на Запоріжжя в ніч на суботу постраждав чоловік, пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, 16 багатоповерхівок, два заклади освіти і медзаклад.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram

Дослівно: "У місті триває ліквідація наслідків нічних подій.

Загалом на цей час надійшло 174 заявки про ушкоджене житло. Наразі відомо про 16 постраждалих багатоповерхівок, два заклади освіти і один медзаклад".

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Деталі: У суботу зранку Куртєв повідомляв, що внаслідок дій окупантів цієї ночі в одному з районів Запоріжжя було ушкоджено інфраструктурний обʼєкт.

Також є постраждалий – чоловіка у стані середньої тяжкості доставлено до медичного закладу.

Що передувало: Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомляла про влучання у Запорізькій області внаслідок нічної атаки російських "Шахедів".