Атака на Запорожье: повреждены 16 многоэтажек, медучреждение и учебные заведения

последствия атаки в Запорожье, фото из Telegram Куртева

В результате атаки россиян на Запорожье в ночь на субботу пострадал человек, поврежден инфраструктурный объект, 16 многоэтажек, два учебных заведения и медучреждение.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram

Дословно: "В городе продолжается ликвидация последствий ночных событий.

Всего в настоящее время поступило 174 заявки о поврежденном жилье. Известно о 16 пострадавших многоэтажках, двух учебных заведениях и одном медучреждении".

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Детали: В субботу утром Куртев сообщал, что в результате действий оккупантов этой ночью в одном из районов Запорожья был поврежден инфраструктурный объект.

Также есть пострадавший – мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Что предшествовало: Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала о попадании в Запорожской области в результате ночной атаки российских "Шахедов".