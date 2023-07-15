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Медіагрупа Пригожина остаточно не закрита, а тролі продовжують активність – FT

Катерина ТищенкоСубота, 15 липня 2023, 21:35
Медіагрупа Пригожина остаточно не закрита, а тролі продовжують активність – FT
Євген Пригожин, фото Getty Images

Медіагрупа "Патріот" фінансиста ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина оголосила про припинення своєї роботи після невдалого заколоту, однак остаточно її доля не вирішена, а акаунти тролів Пригожина продовжують активність в інтернеті.

Джерело: Financial Times

Деталі: За кілька годин після маршу "Вагнера" до Москви російські спецслужби провели обшуки в штаб-квартирі медіа-імперії Пригожина та фермі тролів, які об'єднані під парасольковою компанією "Патріот".

"Патріот" оголосив у соціальних мережах про своє закриття. Але, за словами інформованих джерел, його остаточна доля ще не вирішена, пише видання.

Олександр Іонов, на якого США наклали санкції і висунули звинувачення у співпраці з Пригожиним і російськими спецслужбами з метою підриву виборів у США, заявив виданню, що "група ("Патріот") була призупинена, а не закрита, тому що на даний момент є більш нагальні справи". Він додав, що комерційних покупців може зацікавити "дуже велика патріотична аудиторія" холдингу.

При цьому керівник новинного сайту Neva News, що належить "Патріоту", Олександр Краснобаєв сказав Financial Times, що він "призупинив редакційну роботу", але сподівається її відновити.

Відповідаючи на запитання, чому на сторінках сайту в соціальних мережах з'явилося повідомлення про його закриття, Краснобаєв припустив, що це було зроблено для того, щоб "зберегти інтригу".

Ще більшої загадки додає легіон анонімних акаунтів Пригожина, які продовжують робити публікації, як і раніше.

"Заколот не перервав роботу тролів ані на секунду", - сказав один з активістів, який назвався Антиботом. Але, за його словами, поява нового власника може бути лише питанням часу.

"Ферма – це рідкісний товар... Якщо Пригожин втратить контроль над нею, вона швидко перейде до іншої структури, близької до Кремля", - вважає він.

Видання зазначає, що до 2017 року медіагрупа Пригожина охопила мільйони користувачів, створивши мережу з десятків виразно прокремлівських новинних сайтів, які писали про стиль життя, бізнес, міські новини та політику.

"Навіть після блокування протягом більшої частини минулого місяця сайти під егідою "Патріота" все ще привертають увагу понад 20 мільйонів користувачів – аудиторію, яку можна порівняти з аудиторією великих державних ЗМІ, таких як російський RT, свідчать дані LiveInternet", – йдеться в публікації.

Теми: Пригожинмедіаінтернет
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