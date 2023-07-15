Медиагруппа Пригожина окончательно не закрыта, а тролли продолжают активность – FT

Медиагруппа "Патриот" финансиста ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина объявила о прекращении своей работы после неудачного мятежа, однако окончательно ее судьба не решена, а аккаунты троллей Пригожина продолжают активность в интернете.

Источник: Financial Times

Детали: Через несколько часов после марша "Вагнера" на Москву российские спецслужбы провели обыски в штаб-квартире медиа-империи Пригожина и ферме троллей, которые объединены под зонтичной компанией "Патриот".

"Патриот" объявил в социальных сетях о своем закрытии. Но, по словам информированных источников, его окончательная судьба еще не решена, пишет издание.

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Александр Ионов, на которого США наложили санкции и выдвинули обвинения в сотрудничестве с Пригожиным и российскими спецслужбами с целью подрыва выборов в США, заявил изданию, что "группа ("Патриот") была приостановлена, а не закрыта, потому что на данный момент есть более насущные дела". Он добавил, что коммерческих покупателей может заинтересовать "очень большая патриотическая аудитория" холдинга.

При этом руководитель новостного сайта Neva News, принадлежащего "Патриоту", Александр Краснобаев сказал Financial Times, что он "приостановил редакционную работу", но надеется ее возобновить.

Отвечая на вопрос, почему на страницах сайта в социальных сетях появилось сообщение о его закрытии, Краснобаев предположил, что это было сделано для того, чтобы "сохранить интригу".

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Еще большей загадки добавляет легион анонимных аккаунтов Пригожина, которые продолжают делать публикации, как и раньше.

"Мятеж не прервал работу троллей ни на секунду", - сказал один из активистов, назвавшийся Антиботом. Но, по его словам, появление нового владельца может быть лишь вопросом времени.

"Ферма – это редкий товар... Если Пригожин потеряет контроль над ней, она быстро перейдет к другой структуре, близкой к Кремлю", - считает он.

Издание отмечает, что к 2017 году медиагруппа Пригожина охватила миллионы пользователей, создав сеть из десятков определенно прокремлевских новостных сайтов, которые писали о стиле жизни, бизнесе, городских новостях и политике.

"Даже после блокировки в течение большей части прошлого месяца сайты под эгидой "Патриота" все еще привлекают внимание более 20 миллионов пользователей - аудиторию, сопоставимую с аудиторией крупных государственных СМИ, таких как российский RT, свидетельствуют данные LiveInternet", - говорится в публикации.