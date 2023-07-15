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У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 15 липня 2023, 22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
Запоріжжя, ілюстративне фото Getty Images

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав звук вибуху.

Джерело: Суспільне

Дослівно: "У Запоріжжі чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного".

Що передувало: Повітряні сили заявили про виліт у Росії двох бортів Ту-22м3, що означає небезпеку пусків крилатих ракет. На половині території України оголосили повітряну тривогу. 

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Згодом Повітряні сили повідомили, що зафіксовано пуски ракет у напрямку Запоріжжя.

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Теми: Запоріжжявибухвійна
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