В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
Суббота, 15 июля 2023, 22:16
В Запорожье во время воздушной тревоги раздался звук взрыва.
Источник: Суспільне
Дословно: "В Запорожье слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного".
Что предшествовало: Воздушные силы заявили о вылете в России двух бортов Ту-22м3, что означает опасность пусков крылатых ракет. На половине территории Украины объявили воздушную тревогу.
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Впоследствии Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски ракет в направлении Запорожья.
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