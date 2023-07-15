В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ

В Запорожье во время воздушной тревоги раздался звук взрыва.

Источник: Суспільне

Дословно: "В Запорожье слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного".

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Что предшествовало: Воздушные силы заявили о вылете в России двух бортов Ту-22м3, что означает опасность пусков крылатых ракет. На половине территории Украины объявили воздушную тревогу.

Впоследствии Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски ракет в направлении Запорожья.