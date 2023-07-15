У Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
Субота, 15 липня 2023, 23:31
У Сумах у суботу ввечері було чутно звуки вибухів, повітряну тривогу в цей час не оголошували.
Джерело: Суспільне, Сумська ОВА
Дослівно: "У Сумах було чутно звуки вибухів, повідомили наші кореспонденти".
Деталі: У час, коли лунали вибухи, в області не було оголошено повітряну тривогу. Причина вибухів поки невідома.
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Пізніше Сумська обласна військова адміністрація заявила, що "всі служби працюють" і "деталі з’ясовуються".
Дослівно ОВА: "Шановні жителі Сум! Зберігайте спокій. Всі служби працюють. Деталі з'ясовуються! Очікуйте на офіційну інформацію".
Що передувало: Раніше в суботу у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав звук вибуху.
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