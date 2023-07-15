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У Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 15 липня 2023, 23:31
У Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
ілюстративне фото: Сумський інформаційний портал

У Сумах у суботу ввечері було чутно звуки вибухів, повітряну тривогу в цей час не оголошували.

Джерело: Суспільне, Сумська ОВА

Дослівно: "У Сумах було чутно звуки вибухів, повідомили наші кореспонденти".

Деталі: У час, коли лунали вибухи, в області не було оголошено повітряну тривогу. Причина вибухів поки невідома.

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Пізніше Сумська обласна військова адміністрація заявила, що "всі служби працюють" і "деталі з’ясовуються".

Дослівно ОВА: "Шановні жителі Сум! Зберігайте спокій. Всі служби працюють. Деталі з'ясовуються!  Очікуйте на офіційну інформацію".

Що передувало: Раніше в суботу у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав звук вибуху.

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Теми: Сумивибух
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