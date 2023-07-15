В Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
Суббота, 15 июля 2023, 23:31
В Сумах в субботу вечером были слышны звуки взрывов, воздушную тревогу в это время не объявляли.
Источник: Суспільне, Сумская ОВА
Дословно: "В Сумах были слышны звуки взрывов, сообщили наши корреспонденты".
Детали: В то время, когда раздавались взрывы, в области не была объявлена воздушная тревога. Причина взрывов пока неизвестна.
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Позже Сумская областная военная администрация заявила, что "все службы работают" и "детали выясняются".
Дословно ОВА: "Уважаемые жители Сум! Сохраняйте спокойствие. Все службы работают. Детали выясняются! Ожидайте официальной информации".
Что предшествовало: Ранее в субботу в Запорожье во время воздушной тревоги раздался звук взрыва.
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