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В Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 15 июля 2023, 23:31
В Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
иллюстративное фото: Сумской информационный портал

В Сумах в субботу вечером были слышны звуки взрывов, воздушную тревогу в это время не объявляли.

Источник: Суспільне, Сумская ОВА

Дословно: "В Сумах были слышны звуки взрывов, сообщили наши корреспонденты".

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Детали: В то время, когда раздавались взрывы, в области не была объявлена воздушная тревога. Причина взрывов пока неизвестна.

Позже Сумская областная военная администрация заявила, что "все службы работают" и "детали выясняются".

Дословно ОВА: "Уважаемые жители Сум! Сохраняйте спокойствие. Все службы работают. Детали выясняются! Ожидайте официальной информации".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее в субботу в Запорожье во время воздушной тревоги раздался звук взрыва.

Темы: Сумывзрыв
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