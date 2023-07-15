В Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Сумах в субботу вечером были слышны звуки взрывов, воздушную тревогу в это время не объявляли.

Источник: Суспільне, Сумская ОВА

Дословно: "В Сумах были слышны звуки взрывов, сообщили наши корреспонденты".

Детали: В то время, когда раздавались взрывы, в области не была объявлена воздушная тревога. Причина взрывов пока неизвестна.

Реклама:

Позже Сумская областная военная администрация заявила, что "все службы работают" и "детали выясняются".

Дословно ОВА: "Уважаемые жители Сум! Сохраняйте спокойствие. Все службы работают. Детали выясняются! Ожидайте официальной информации".

Что предшествовало: Ранее в субботу в Запорожье во время воздушной тревоги раздался звук взрыва.