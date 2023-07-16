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Вони нам не потрібні – ОП про "замах" на Симоньян і Собчак

"Українська правда"Неділя, 16 липня 2023, 04:41
Вони нам не потрібні – ОП про замах на Симоньян і Собчак
СОБЧАК і СИМОНЬЯН, ФОТО KP.RU

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян і телеведуча Ксенія Собчак "ні на що не впливають", а тому українські спецслужби не могли планувати замах на них.

Джерело: Подоляк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Вони нам абсолютно точно не потрібні. Вони ні на що не впливають. Вони не відіграють сьогодні якусь важливу роль в тому, що відбувається, ні в рамках війни в цілому, ні в рамках втрати Росією позицій в глобальному сенсі. Вони позбавлені сенсу".

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Що цьому передувало:

  • 15 липня ФСБ РФ заявила, нібито запобігла підготовці "українськими спецслужбами" вбивства Маргарити Симоньян і Ксенії Собчак.
  • Затримані росіяни заявили у ФСБ, нібито готували замахи "за завданням СБУ" за винагороду в розмірі 1,5 млн рублів за кожне вбивство.
  • Басманний суд Москви заарештував сімох членів націоналістичних організацій, нібито підозрюваних у замаху на пропагандистку Маргариту Симоньян і телеведучу Ксенію Собчак, водночас соратники заявляють про тортури затриманих.

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Теми: Росіяпропаганда
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