Вони нам не потрібні – ОП про "замах" на Симоньян і Собчак

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян і телеведуча Ксенія Собчак "ні на що не впливають", а тому українські спецслужби не могли планувати замах на них.

Джерело: Подоляк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Вони нам абсолютно точно не потрібні. Вони ні на що не впливають. Вони не відіграють сьогодні якусь важливу роль в тому, що відбувається, ні в рамках війни в цілому, ні в рамках втрати Росією позицій в глобальному сенсі. Вони позбавлені сенсу".

Що цьому передувало:

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