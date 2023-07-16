Они нам не нужны – ОП о "покушении" на Симоньян и Собчак

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян и телеведущая Ксения Собчак "ни на что не влияют", а потому украинские спецслужбы не могли планировать покушение на них.

Источник: Подоляк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Они нам абсолютно точно не нужны. Они ни на что не влияют. Они не играют сегодня какую-то важную роль в том, что происходит, ни в рамках войны в целом, ни в рамках потери Россией позиций в глобальном смысле. Они лишены смысла".

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Что этому предшествовало:

ФСБ РФ заявила, якобы предотвратили подготовку "украинскими спецслужбами" убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.

Задержанные россияне заявили в ФСБ, что якобы готовили покушения "по заданию СБУ" за вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за каждое убийство.

Басманный суд Москвы арестовал семерых членов националистических организаций, якобы подозреваемых в покушении на пропагандистку Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак, при этом соратники заявляют о пытках задержанных.