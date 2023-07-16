Окупаційна "влада" стверджує, що жоден безпілотник не досягнув цілі у Севастополі

Так звана "влада" окупованого Севастополя заявила, що російські сили протиповітряної оборони і флот вночі 16 липня відбили атаку безпілотників на місто, а жодний із них не досягнув цілі.

Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram

Пряма мова: "Сили ППО, флот і підрозділи РЕБ цієї ночі відбили атаку ворожих БпЛА на Севастополь над морем у районі м. Херсонес, у районі Севастопольської бухти та Балаклави.

Над морем збили 1 БПЛА і 5 подавили силами РЕБ. Також було знищено 2 надводних безпілотники на зовнішньому рейді".

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Деталі: За словами Развожаєва, "атака була масованою і тривалою". При цьому він стверджує, що "жодні об'єкти ні в місті, ні в акваторії – не постраждали".

Пізніше Развожаєв заявив, що ще один безпілотник був збитий в районі мису Манганарі.

"Разом цієї ночі збили 2 БПпЛА і 5 придушили силами РЕБ. Також було знищено 2 надводних безпілотники на зовнішньому рейді", – додав "губернатор" Севастополя.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: В окупованому Севастополі вночі 16 липня прогриміли вибухи.