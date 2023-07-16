Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупационные "власти" утверждают, что ни один беспилотник не достиг цели в Севастополе

"Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 06:20
Оккупационные власти утверждают, что ни один беспилотник не достиг цели в Севастополе
БУХТА СЕВАСТОПОЛЯ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА JALITA

Так называемые "власти" оккупированного Севастополя заявили, что российские силы противовоздушной обороны и флот ночью 16 июля отбили атаку беспилотников на город, и ни один из них не достиг цели.

Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram

Прямая речь: "Силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отбили атаку вражеских БпЛА на Севастополь над морем в районе г. Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы.

Над морем сбили 1 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также было уничтожено 2 надводных беспилотника на внешнем рейде".

Реклама:

Детали: По словам Развожаева, "атака была массированной и продолжительной". При этом он утверждает, что "никакие объекты ни в городе, ни в акватории – не пострадали".

Позже Развожаев заявил, что еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари.

"Итого этой ночью сбили 2 БПпЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также было уничтожено 2 надводных беспилотника на внешнем рейде", – добавил "губернатор" Севастополя.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В оккупированном Севастополе ночью 16 июля прогремели взрывы.

Темы: СевастопольКрымбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские войска продвинулись вперед под Бахмутом – ISW

Президент ЮАР призвал Путина возобновить "зерновую сделку"

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Все новости...
Севастополь
Оккупанты сообщают о взрывах в Севастополе
Британская разведка: Россия использует дельфинов для защиты базы ЧФ РФ в Севастополе
В бухте Севастополя затонул плавдок с судном
Последние новости
05:39
Украинские войска продвинулись вперед под Бахмутом – ISW
04:59
Президент ЮАР призвал Путина возобновить "зерновую сделку"
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
Все новости...
Реклама: