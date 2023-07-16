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Оккупационные "власти" утверждают, что ни один беспилотник не достиг цели в Севастополе

"Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 06:20
Оккупационные власти утверждают, что ни один беспилотник не достиг цели в Севастополе
БУХТА СЕВАСТОПОЛЯ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА JALITA

Так называемые "власти" оккупированного Севастополя заявили, что российские силы противовоздушной обороны и флот ночью 16 июля отбили атаку беспилотников на город, и ни один из них не достиг цели.

Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram

Прямая речь: "Силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отбили атаку вражеских БпЛА на Севастополь над морем в районе г. Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы.

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Над морем сбили 1 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также было уничтожено 2 надводных беспилотника на внешнем рейде".

Детали: По словам Развожаева, "атака была массированной и продолжительной". При этом он утверждает, что "никакие объекты ни в городе, ни в акватории – не пострадали".

Позже Развожаев заявил, что еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари.

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"Итого этой ночью сбили 2 БПпЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также было уничтожено 2 надводных беспилотника на внешнем рейде", – добавил "губернатор" Севастополя.

Напомним: В оккупированном Севастополе ночью 16 июля прогремели взрывы.

Темы: СевастопольКрымбеспилотники
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