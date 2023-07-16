Вагнерівці, що зараз у Білорусі, не становлять загрози для України – ДПСУ

Бойовики ПВК "Вагнера", які прибули до Білорусі, станом на зараз не становлять загрози для України, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Джерело: Демченко в ефірі телемарафону

Пряма мова Демченка: "На території Білорусі заведені окремі групи найманців, проте про якесь масове чи масштабне заведення представників ПВК не йдеться.

Йдеться про кілька сотень, (вагнерівців – ред.) ...

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Та кількість не становить якоїсь загрози для України, щоб створити якесь ударне угрупування. Проте, звісно, Білорусь може їх задіювати і для серйозніших речей.

До прикладу, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами".

Деталі: Він уточнив, що вагнерівці зараз знаходяться щонайменше за 100 кілометрів від України, і їхні руки відстежуються.

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Що передувало: Вранці 15 липня у Білорусі помітили велику колону легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР/ЛНР", на яких приїхали "вагнерівці", повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

Державна прикордонна служба України підтверджує появу в Білорусі окремих груп ПВК "Вагнер", українські правоохоронці будуть відстежувати їхні кроки.

14 липня Міноборони Білорусі повідомило, що найманці ПВК "Вагнер" на території РБ почали навчати територіальні війська як інструкторів.