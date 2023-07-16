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Вагнеровцы, которые сейчас в Беларуси, не представляют угрозы для Украины - ГПСУ

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 июля 2023, 13:22
Вагнеровцы, которые сейчас в Беларуси, не представляют угрозы для Украины - ГПСУ
вагнер, фото: сопротивление

Боевики ЧВК "Вагнера", которые прибыли в Беларусь, по состоянию на сейчас не представляют угрозы для Украины, сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Источник: Демченко в эфире телемарафона

Прямая речь Демченко: "На территории Беларуси заведены отдельные группы наемников, однако о каком-то массовом или масштабном заведении представителей ЧВК речь не идет.

Речь идет о нескольких сотнях, (вагнеровцев - ред.) ...

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И количество не представляет какой-то угрозы для Украины, чтобы создать какую-то ударную группировку. Однако, конечно, Беларусь может их задействовать и для более серьезных вещей.

К примеру, для дестабилизации ситуации на границе с Украиной или с другими странами".

Детали: Он уточнил, что вагнеровцы сейчас находятся минимум в 100 километрах от Украины, и их руки отслеживаются.

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Что предшествовало: Утром 15 июля в Беларуси заметили большую колонну легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "ДНР/ЛНР", на которых приехали "вагнеровцы", сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

ДПСУ ответила, что будет тщательно отслеживать их действия. 

14 июля Минобороны Беларуси сообщило, что наемники ЧВК "Вагнер" на территории РБ начали обучать территориальные войска в качестве инструкторов.

Темы: ВагнерБеларусьПограничная службавойна
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