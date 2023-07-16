Путін набрехав про касетні боєприпаси та контрнаступ ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін цинічно збрехав, що Росія не використовує касетні боєприпаси на війні, а також, що контрнаступ ЗСУ не має успіху.

Джерело: Путін в ефірі, якого цитує російська пропаганда

Деталі: Путін збрехав, що РФ не використовувала касетні боєприпаси - військові та західні аналітики неодноразово доводили, що вона обстрілювала такими боєприпасами українські території, зокрема по містах та по цивільних.

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Найбільш кричущим випадком використання Росією касетних боєприпасів був удар по вокзалу Краматорська у квітні 2022 року, коли загинуло понад 60 людей, а 121 було поранено.

Пряма мова Путіна: "Хочу сказати, що в Росії достатній запас різного роду касетних боєприпасів, різного роду.

Досі ми цього не робили, не застосовували, і у нас не було такої необхідності.

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Але, звичайно, якщо вони будуть застосовуватися проти нас, ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії".

Більше деталей: Путін бреше і про контрнаступ, нібито ЗСУ "не змогли прорвати оборону росіян за весь час наступів".

Також диктатор заявив про бажання "зазирнути всередину західної техніки", якою користуються українці.

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