Путін набрехав про касетні боєприпаси та контрнаступ ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін цинічно збрехав, що Росія не використовує касетні боєприпаси на війні, а також, що контрнаступ ЗСУ не має успіху.

Джерело: Путін в ефірі, якого цитує російська пропаганда

Деталі: Путін збрехав, що РФ не використовувала касетні боєприпаси - військові та західні аналітики неодноразово доводили, що вона обстрілювала такими боєприпасами українські території, зокрема по містах та по цивільних.

Найбільш кричущим випадком використання Росією касетних боєприпасів був удар по вокзалу Краматорська у квітні 2022 року, коли загинуло понад 60 людей, а 121 було поранено.

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Пряма мова Путіна: "Хочу сказати, що в Росії достатній запас різного роду касетних боєприпасів, різного роду.

Досі ми цього не робили, не застосовували, і у нас не було такої необхідності.

Але, звичайно, якщо вони будуть застосовуватися проти нас, ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії".

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Більше деталей: Путін бреше і про контрнаступ, нібито ЗСУ "не змогли прорвати оборону росіян за весь час наступів".

Також диктатор заявив про бажання "зазирнути всередину західної техніки", якою користуються українці.

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