Путин наврал о кассетных боеприпасах и контрнаступлении ВСУ
Российский диктатор Владимир Путин соврал, что Россия не использует кассетные боеприпасы на войне, а также, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха.
Источник: Путин в эфире, которого цитирует российская пропаганда
Детали: Путин соврал, что РФ не использовала кассетные боеприпасы – военные и западные аналитики неоднократно доказывали, что она обстреливала такими боеприпасами украинские территории, в том числе по городам и по гражданским.
Самым вопиющим случаем использования Россией кассетных боеприпасов был удар по вокзалу Краматорска в апреле 2022 года, когда погибли более 60 людей, а 121 был ранен.
Прямая речь Путина: "Хочу сказать, что в России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода.
До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости.
Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия".
Больше деталей: Путин врет и о контрнаступлении, якобы ВСУ "не смогли прорвать оборону россиян за все время наступлений".
Также диктатор заявил о желании "заглянуть внутрь западной техники", которой пользуются украинцы.
Предыстория:
- 7 апреля российская армия нанесла авиаудар по путям возле станции Барвинково на Донецкой железной дороге, из-за чего были временно заблокированы три эвакуационных поезда в Славянске и Краматорске.
- 8 апреля российские войска атаковали ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате чего погиб 61 человек, а 121 получил ранения.