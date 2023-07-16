Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин наврал о кассетных боеприпасах и контрнаступлении ВСУ

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 июля 2023, 13:56
Путин наврал о кассетных боеприпасах и контрнаступлении ВСУ
путин, фото getty

Российский диктатор Владимир Путин соврал, что Россия не использует кассетные боеприпасы на войне, а также, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха.

Источник: Путин в эфире, которого цитирует российская пропаганда

Детали: Путин соврал, что РФ не использовала кассетные боеприпасы – военные и западные аналитики неоднократно доказывали, что она обстреливала такими боеприпасами украинские территории, в том числе по городам и по гражданским.

Реклама:

Самым вопиющим случаем использования Россией кассетных боеприпасов был удар по вокзалу Краматорска в апреле 2022 года, когда погибли более 60 людей, а 121 был ранен.

Прямая речь Путина: "Хочу сказать, что в России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода.

До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости.

ВИДЕО ДНЯ

Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия".

Больше деталей: Путин врет и о контрнаступлении, якобы ВСУ "не смогли прорвать оборону россиян за все время наступлений".

Также диктатор заявил о желании "заглянуть внутрь западной техники", которой пользуются украинцы.

Предыстория:

Темы: Путинпропагандавойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
В Мариуполе раздаются громкие взрывы - Андрющенко
Минфин США: Помощь Украине - это лучшее, что можно сделать для мировой экономики
Херсонщина: дети играли взрывчаткой, она сдетонировала
Вагнеровцы, которые сейчас в Беларуси, не представляют угрозы для Украины - ГПСУ
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: