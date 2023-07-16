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Путин наврал о кассетных боеприпасах и контрнаступлении ВСУ

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 июля 2023, 13:56
Путин наврал о кассетных боеприпасах и контрнаступлении ВСУ
путин, фото getty

Российский диктатор Владимир Путин соврал, что Россия не использует кассетные боеприпасы на войне, а также, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха.

Источник: Путин в эфире, которого цитирует российская пропаганда

Детали: Путин соврал, что РФ не использовала кассетные боеприпасы – военные и западные аналитики неоднократно доказывали, что она обстреливала такими боеприпасами украинские территории, в том числе по городам и по гражданским.

Самым вопиющим случаем использования Россией кассетных боеприпасов был удар по вокзалу Краматорска в апреле 2022 года, когда погибли более 60 людей, а 121 был ранен.

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Прямая речь Путина: "Хочу сказать, что в России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода.

До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости.

Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия".

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Больше деталей: Путин врет и о контрнаступлении, якобы ВСУ "не смогли прорвать оборону россиян за все время наступлений".

Также диктатор заявил о желании "заглянуть внутрь западной техники", которой пользуются украинцы.

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Темы: Путинпропагандавойнаоружие
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