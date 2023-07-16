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Росіяни знову атакували Харків

Катерина ТищенкоНеділя, 16 липня 2023, 22:21
Росіяни знову атакували Харків
ілюстративне фото Міноборони РФ

Російські війська втретє за добу завдавали ударів по Харкову.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Дослівно Синєгубов: "Окупанти знову завдають ударів по Харківщині. Перебувайте в укриттях!".

Дослівно Терехов: "Місто під ударом… За попередньою інформацією, знову обстріл Основʼянського району".

Деталі: На Харківщині, а також іще в низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше тривогу було скасовано. Про наслідки удару поки не повідомляється.

Що передувало: Російські війська у неділю ввечері вдруге за добу завдали ударів по Харкову. В Основ’янському районі було влучення. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про 4 постраждалих, мер Харкова Ігор Терехов – про 7.

Пізніше Офіс генпрокурора уточнив, що внаслідок удару росіян двома ракетами С-300 по Харкову в неділю ввечері одна людина загинула і троє дістали поранень, усі вони працівники промислового підприємства. 

Перед цим у ніч на 16 липня російські окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, є незначні руйнування, але без постраждалих.

Теми: Харківвійна
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