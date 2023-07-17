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Россияне снова атаковали Харьков

Катерина ТищенкоПонедельник, 17 июля 2023, 00:57
Россияне снова атаковали Харьков
иллюстративное фото Минобороны РФ

Российские войска в третий раз за сутки наносили удары по Харькову.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Дословно Синегубов: "Оккупанты снова наносят удары по Харьковщине. Находитесь в укрытиях!".

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Дословно Терехов: "Город под ударом... По предварительной информации, снова обстрел Основянского района".

Детали: На Харьковщине, а также еще в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже тревога была отменена. 

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Дополнено в 00:57. Как сообщает "Суспільне", по информации спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, в 22:10 16 июля Россия обстреляла территорию промышленного предприятия в Основянском районе, раненых и погибших нет.

Что предшествовало: Российские войска в воскресенье вечером второй раз за сутки нанесли удары по Харькову. В Основянском районе было попадание. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал о 4 пострадавших, мэр Харькова Игорь Терехов – о 7.

Позже Офис генпрокурора уточнил, что в результате удара россиян двумя ракетами С-300 по Харькову в воскресенье вечером один человек погиб и трое получили ранения, все они работники промышленного предприятия.

Перед этим в ночь на 16 июля российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, есть незначительные разрушения, но без пострадавших.

Темы: Харьковвойна
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