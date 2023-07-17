Роботу поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинено – росЗМІ
Через руйнування прольоту Кримського мосту зупинено роботу поромної переправи між окупованим півостровом та Краснодарським краєм РФ, також тимчасово зупинено рух поїздів по мосту.
Джерело: російське пропагандистське видання "ТАСС" з посиланням на владу Темрюкського району Краснодарського краю РФ
Дослівно: "Роботу поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинено".
Деталі: Крім того, за інформацією "ТАСС", тимчасово зупинено рух залізничного транспорту Кримським мостом.
Доповнено 07:55. Згодом так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що рух залізничного транспорту через Керченську протоку буде відновлено до 09:00, а дані щодо роботи поромного сполучення буде уточнено також до 09:00.
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Що цьому передувало:
- Вночі 17 липня Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений.
- Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
- За інформацією каналу " Astra", перед "падінням" прольоту Кримського мосту було чути щонайменше два вибухи.
- Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв закликав мешканців регіону утриматися від поїздок через Кримський міст.