Роботу поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинено – росЗМІ

Через руйнування прольоту Кримського мосту зупинено роботу поромної переправи між окупованим півостровом та Краснодарським краєм РФ, також тимчасово зупинено рух поїздів по мосту.

Джерело: російське пропагандистське видання "ТАСС" з посиланням на владу Темрюкського району Краснодарського краю РФ

Дослівно: "Роботу поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинено".

Деталі: Крім того, за інформацією "ТАСС", тимчасово зупинено рух залізничного транспорту Кримським мостом.

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Доповнено 07:55. Згодом так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що рух залізничного транспорту через Керченську протоку буде відновлено до 09:00, а дані щодо роботи поромного сполучення буде уточнено також до 09:00.

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