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Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена – росСМИ

"Украинская правда"Понедельник, 17 июля 2023, 07:55
Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена – росСМИ
Крымский мост. Иллюстративное фото с сайта chas.news

Из-за разрушения пролета Крымского моста остановлена работа паромной переправы между оккупированным полуостровом и Краснодарским краем РФ, также временно остановлено движение поездов через мост.

Источник: российское пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на власти Темрюкского района Краснодарского края РФ

Дословно: "Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена".

Детали: Кроме того, по информации "ТАСС", временно остановлено движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.

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Дополнено 07:55. Позже так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение железнодорожного транспорта через Керченский пролив будет восстановлено до 09:00, а данные о работе паромного сообщения будут уточнены также до 09:00.

Читайте также интервью: Кирилл Буданов: Когда вернем Крым, Крымский мост перестанет существовать

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью 17 июля Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено.
  • Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
  • По информации канала "Astra", перед "падением" пролета Крымского моста было слышно по меньшей мере два взрыва.
  • Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев призвал жителей региона воздержаться от поездок через Крымский мост.

Темы: КрымРосcия
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