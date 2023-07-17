Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена – росСМИ
Из-за разрушения пролета Крымского моста остановлена работа паромной переправы между оккупированным полуостровом и Краснодарским краем РФ, также временно остановлено движение поездов через мост.
Источник: российское пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на власти Темрюкского района Краснодарского края РФ
Дословно: "Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена".
Детали: Кроме того, по информации "ТАСС", временно остановлено движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.
Дополнено 07:55. Позже так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение железнодорожного транспорта через Керченский пролив будет восстановлено до 09:00, а данные о работе паромного сообщения будут уточнены также до 09:00.
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Что этому предшествовало:
- Ночью 17 июля Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено.
- Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
- По информации канала "Astra", перед "падением" пролета Крымского моста было слышно по меньшей мере два взрыва.
- Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев призвал жителей региона воздержаться от поездок через Крымский мост.