Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена – росСМИ

Из-за разрушения пролета Крымского моста остановлена работа паромной переправы между оккупированным полуостровом и Краснодарским краем РФ, также временно остановлено движение поездов через мост.

Источник: российское пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на власти Темрюкского района Краснодарского края РФ

Дословно: "Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена".

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Детали: Кроме того, по информации "ТАСС", временно остановлено движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.

Дополнено 07:55. Позже так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение железнодорожного транспорта через Керченский пролив будет восстановлено до 09:00, а данные о работе паромного сообщения будут уточнены также до 09:00.

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